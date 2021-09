Transports en commun : Tere Tahiti a désormais sa boutique en ligne

Après la mise en service de l’application et du site internet “Tere Tahiti” en octobre 2020, la boutique en ligne est désormais lancée. La société de Réseau de Transport en Commun de Tahiti (RTCT) qui exploite le réseau de transport de transports collectifs “Tere Tahiti” met à disposition du grand public un espace de vente disponible 7j/7 et 24h/24, grâce à sa boutique en ligne.

À partir d’un smartphone, d’un ordinateur, d’une tablette, il est possible d’acheter des titres de transport ou de recharger les cartes prépayées sur le site web et l’application “Tere Tahiti”.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Cette démarche de modernisation est inscrite dans la délégation de service public de transports en commun pour l’exploitation du réseau des transports en commun terrestres réguliers et scolaires sur l’île de Tahiti conclue entre la Polynésie française et la SAS RTCT.

Un réseau de transport à l’ère du numérique

L’entrée dans l’ère du numérique permet de doter le service du transport en commun de Tahiti d’un système de gestion afin d’offrir un maximum d’informations et de facilités aux usagers. L’enjeu est de fidéliser la clientèle en lui facilitant l’accès et son parcours sur le réseau.

Grâce à l’application et au site internet, il est possible d’acheter, de télécharger et d’utiliser des titres de transport, d’avoir une information en temps réel sur les horaires et les itinéraires, pour une meilleure organisation des parcours, et limiter les temps d’attente aux arrêts.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Un réseau de transport qui se veut respectueux de l’environnement

Parallèlement à la mise en circulation des bus électroniques sur la ligne 23 desservant Tautira et Teahupoo, RTCT s’équipe en panneaux photovoltaïques installés au dépôt de bus de Taravao afin d’alimenter la station de rechargement des bus électriques de la presqu’île.