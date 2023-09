Transports aériens : menaces de grèves, turbulence dans le ciel du fenua

Retour à la case départ pour les pompiers d’aérodromes et le Pays. La Fraap a déposé vendredi un 4e préavis de grève, après un premier en 2017, un second en septembre 2022 et un troisième en janvier 2023. Tous dénoncent le non-respect des protocoles d’accord. Aujourd’hui, 8 membres de leur bureau exécutif et deux représentants de l’aviation civile ont rencontré le ministre en charge des Transports interinsulaire :

« Je souhaite qu’on puisse trouver un terrain d’entente car nous ne sommes pas là non plus pour mettre notre nuna’a dans des situations difficiles, déclare Jean-Paul Urima, secrétaire général de la FRAAP. Nous comprenons bien qu’il y a beaucoup de trafic entre Tahiti et les autres îles. Mais bon, maintenant si nous avons un gouvernement qui fait la sourde oreille, dans ces conditions-là nous n’avons pas d’autres moyens de faire entendre notre voix que d’aller à la grève.«

Tension également du côté d’Air Tahiti. Le syndicat du personnel au sol de l’aéronautique, le SPSA, a rencontré cet après-midi la direction de la compagnie pour la troisième fois en 2 jours et les discussions peinent à avancer. « Ça fait une année et demie que nous avons abordé le sujet avec notre direction générale, rappelle Louis Tumarae, mécanicien aéronautique chez Air Tahiti. Nous avons avancé sur la planification des horaires du personnel technique sur l’avion mais il y a d’autres points que nous allons aborder pour d’autres personnels. »