Transport scolaire Tahaa – Raiatea : un défaut de licence d’exploitation de la navette inquiète les parents

L’armateur a formulé une demande de renouvellement du permis d’exploitation, au début de l’année auprès des services du Pays. Celle-ci n’aurait pas abouti, car la compétence du transport inter-iles a été transféré à la communauté des communes Hava’i en 2016. C’est donc elle qui octroie les licences d’exploitation pour les navires des Raromatai. Incompréhension et colère du côté des parents et de la Fédération des associations des parents d’élèves. Ils sont inquiets pour la sécurité et le confort des 200 élèves inscrits à Raiatea. « Je ne vais pas vous cacher que nous sommes quand même dans la réflexion de garder nos enfants plutôt que de les mettre sur quelque chose qui n’a pas la conformité, confie Mylène Toofa, présidente de la fédération des associations des parents d’élèves de l’enseignement libre (…) Laisser nos enfants y aller tout en sachant ce problème c’est quelque par cautionner. »

La Fédération des associations demande également des efforts de l’armateur. Des dysfonctionnements récurrents auraient été constatés comme des pannes de moteurs. « La fédération a déjà porté à la DGEE tout ces dysfonctionnements. Non pas pour embêter, on n’est pas là pour embêter. On est là pour aider nos enfants dans le sens où ce genre de situation a déclenché du décrochage scolaire. «

Contactée, la communauté des communes Hava’i assure qu’elle attend la demande de renouvellement de la licence d’exploitation de l’armateur pour traitement. Une réunion est prévue ce vendredi au sein de la Comcom Hava’i.