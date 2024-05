Transport aérien : mécanicien aéronautique, une carrière en perspective pour les Polynésiens

Teva et Matauira sont en stage depuis un mois. Ils assistent les techniciens et spécialistes de la maintenance des 11 ATR de la flotte d’air Tahiti. Leur objectif est d’intégrer la compagnie aérienne et d’y débuter une carrière de mécanicien aéronautique, avec une certification européenne. « Aujourd’hui, on est sur un train d’atterrissage, raconte Matauira, la semaine dernière, nous étions sur les moteurs, il y a deux semaines, nous étions sur les ailes. C’est vraiment un métier qui nous permet de toucher à tout dans l’électricité, l’hydraulique et la mécanique. »

« C’est très formateur, estime Thierry Caer, directeur technique d’Air Tahiti. On a tout le panel de ce qu’on peut faire en maintenance. C’est une chance d’avoir ce type de formation très spécifique en Polynésie puisque ce type de formation sinon est dispensé en France ou en Europe ailleurs et ça obligerait les jeunes à partir de Polynésie ».

Depuis 2021, l’antenne d’Air formation située à la base aéronautique de Faa’a prépare les futurs spécialistes de la maintenance des appareils aériens. Dans le secteur de l’aéronautique, le besoin en mécanicien est permanent.

Parrainée par la compagnie Air Tahiti, cette formation professionnelle dure deux ans. À la clef, un recrutement est quasi garanti dans ce secteur d’activité.

Teva n’avait pas forcément le profil après son Bacpro vente commerciale. Après diverses expériences professionnelles, il a trouvé sa voie en suivant sa passion pour la mécanique. « La passion, beaucoup de motivation et de la persévérance. Mon rêve d’enfant était plutôt pilote, mais en grandissant, je me suis intéressé à la mécanique sur voiture, sur moto. Quand j’ai vu la formation, je me suis dit que c’était une grande opportunité pour moi. »

Avec la reprise de l’activité et les perspectives développement dans le transport aérien, le secteur recrute. La compagnie compte recruter au moins 3 élèves cette année. Ils pourront au cours de leurs premières années de carrière passer des modules complémentaires pour acquérir d’autres qualifications.