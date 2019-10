Toussaint : Les chapiteaux au cimetière de Faa’a doivent être enlevées

La police municipale informe la population des mesures de sécurité et sur la conduite à tenir par les usagers du cimetière Te Ea Nui. Pour que chacun puisse se recueillir dans les meilleures conditions, la sécurité aux abords et à l’intérieur du cimetière est primordiale. C’est pourquoi, en vertu de l’arrêté 936/2015 du 19 janvier 2015, la commune interdit l’installation de chapiteaux, tentes et toutes autres structures au sein du cimetière. Seuls les services municipaux sont habilités à en faire usage lors des cérémonies d’inhumation.

Les propriétaires qui possèdent de telles structures sont invités à les retirer. Certaines installations sont délabrées et représentent un danger potentiel pour les visiteurs du cimetière. Les services de Sécurité et de l’Aménagement urbain de la commune rappellent qu’à l’approche de la saison cyclonique, les risques sont accentués par ce type d’installation pour les habitants aux alentours.

(Crédit photo : ville de Faa’a)

Enfin, la ville de Faa’a rappelle que l’eau stagnante dans les pots de fleurs ou tous les autres contenants favorise la prolifération des gîtes à moustiques.

Chaque année à l’approche de la Toussaint, les familles des défunts entretiennent les tombes et caveaux pour leur rendre hommage dignement.

Pour la sécurité des usagers, les structures doivent être, impérativement, retirées.

Pour toutes informations pratiques, la brigade de la Police municipale est joignable au 40 50 22 00.