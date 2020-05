Tous les alcools autorisés en vente à emporter à compter du 14 mai

Par arrêté du 23 mars dernier, le Conseil des ministres prenait la décision d’interdire la vente à emporter de boissons alcooliques et de boissons d’alimentation sur l’ensemble du territoire de la Polynésie française et ce, jusqu’à la fin du confinement.

Cette mesure a été par la suite plusieurs fois assouplie. Au terme de plusieurs semaines d’application de cette mesure et compte tenu de la levée progressive des mesures de « confinement », le Conseil des ministres a décidé de lever partiellement l’interdiction de la vente à emporter d’alcool.

À compter de demain jeudi 14 mai, la vente à emporter de boissons alcooliques (c’est-à-dire de plus de 14°) et de boissons d’alimentation (c’est-à-dire de moins de 14°) sera autorisée du lundi au jeudi de 8 à 18 heures.

