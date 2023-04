L’embellie touristique se poursuit grâce, notamment, à la hausse de la fréquentation des visiteurs nord-américains (20% de hausse par rapport à février 2019).

« Cette clientèle représente 60 % de la fréquentation du mois, suivie par la clientèle métropolitaine qui représente 22 % de part de marché », note l’ISPF. Les touristes venus de métropole sont aussi plus nombreux qu’en 2019 (+ 41 %), avec 3 900 visiteurs, « soit la plus haute fréquentation depuis 2005 sur ce mois ». « Cumulés, ces deux marchés représentent 82 % des touristes du mois, contre 69 % en 2019 », souligne l’ISPF.

L’hébergement marchand et non marchand enregistrent donc « une hausse de leur clientèle grâce à la progression des principaux marchés émetteurs, conjuguée à une durée moyenne de séjour plus élevée qu’en 2019 (13,5 jours contre 12,6 en 2019). Les nuitées touristiques augmentent de 12 % par rapport à la même période, profitant à l’ensemble des hébergements ».

A ces 17 510 touristes s’ajoutent 3 864 excursionnistes venus, en février dernier, à bord de huit navires, portant le nombre total de visiteurs pour ce mois à 21 374. En cumul depuis janvier dernier, la Polynésie française a accueilli 43 401 touristes.