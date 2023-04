Tourisme : coupons titeti’ ai’a, les crédits de 2023 déjà consommés

En moins de quatre mois, une enveloppe de 30 millions de Fcfp est déjà consommée. Les titeti ai’a sont provisoirement indisponibles. Ces coupons voyage sont une formule incitative pour pousser les résidents à voyager dans les archipels.

Le dispositif a vu le jour en 2021. La pandémie de Covid avait mis un énorme coup de frein au tourisme international, et par conséquent, au tourisme inter-îles.

La formule a rapidement séduit la clientèle locale et près de 300 prestataires d’activités et d’hébergements se sont inscrits au dispositif en 2022 et 2023. « Les prestataires ont très vite compris qu’effectivement, c’était un coup de pouce pour leur développement et surtout pour permettre aux résidents locaux de connaitre leurs prestations, rapporte Vaima Deniel, directrice des opérations locales Tahiti tourisme. Ce sont 2300 voyageurs depuis le début de l’année, mais sur tout le dispositif il y a eu 23 000 voyageurs qui ont profité de ce dispositif. »

Au fil du temps, le budget alloué aux coupons voyage a été revu à la baisse. Cette année, 50 millions de Fcfp sont prévus. C’est moitié moins que lors du lancement du dispositif.

Les Tuamotu sont la destination privilégiée, avec près de 48 % de séjours reservés en 2022. Principalement dans la petite hôtellerie familiale. Une tendance qui se poursuit depuis le début de l’année 2023.

Aux îles Sous-le-Vent, à Raiatea, des professionnels de la petite hôtellerie se sont retirés du dispositif en raison de l’affluence des touristes internationaux.

Le Raiatea Lodge Hotel « a réussi à accueillir 33 familles qui ont été aidées par ce dispositif et donc on est très contents de la mise en place, confie le directeur Loïc Hurtrel. On a une majorité de clientèle métropolitaine qui se déplace mais c’est vrai qu’on est aussi très heureux de pouvoir accueillir des clientèles locales et de pouvoir permettre à des familles de Tahiti de venir voir leur famille à Raiatea. »

Grâce aux coupons, les bénéficiaires ont pu obtenir une réduction allant de 2000 à 16 000 Fcfp par personne, selon la destination. De quoi récupérer du pouvoir d’achat et ainsi dépenser dans des activités ou autres prestations dans les îles.

En 2022, 368 millions de Fcfp avaient ainsi été injectés dans l’économie locale.