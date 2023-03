Titeti Ohipa : une application pour remplacer le chèque service aux particuliers

Pour lutter contre le travail illégal et inciter les particuliers à déclarer leurs employés, le Pays avait mis en place en 2010 le chèque service aux particuliers.

Mais ce dispositif a du mal à faire l’unanimité. Il n’est aujourd’hui utilisé que par 1800 personnes. Du côté des travailleurs, le délai de réception du salaire est relativement lent. Et côté employeur, les formalités administratives peuvent être contraignantes.

Pour faciliter les déclarations, le Pays a donc décidé de passer au numérique. Une application baptisée Titeti Ohipa sera lancée cette semaine. Elle remplacera le chèque service aux particuliers qui cessera d’être vendu à partir du 31 mars. Les détenteurs d’un chéquier auront jusqu’au 30 juin pour se faire rembourser.

“On a vraiment ce double objectif, et d’accompagner les utilisateurs actuels, mais également de développer l’utilisation de cette application pour l’ensemble des personnes aujourd’hui sur le territoire, qui ont un jardinier, une femme de ménage, un piscinier, et du personnel de maison, etc.” explique la ministre du Travail, Virginie Bruant.

L’application permet d’ajouter un travailleur à son carnet à l’aide de son DN et de sa date de naissance. Pour effectuer le paiement, il suffit de sélectionner le travailleur, d’indiquer l’activité, la période et le nombre d’heures travaillées. Une fois ces informations remplies, et validées, l’utilisateur est redirigé vers la page de paiement.

“Au travers de cette déclaration, les gens seront couverts et c’est très important de protéger, à la fois l’employeur mais également les prestataires, souligne le directeur de la CPS, Vincent Fabre. On est vraiment dans une démarche digitale où on a choisi de désintermédier les banques. C’est directement entre l’employeur et son salarié au travers d’une application simple d’utilisation qui permet de régler ce qui est dû au fil de l’eau.”

Pour utiliser l’application, l’employeur doit disposer :

1. d’un compte tatou – comment adhérer ?

La démarche est simplifiée, et le paiement rapide (sous 3 jours ouvrés). Pour l’employeur comme pour le travailleur, l’application permet également de consulter le relevé des paiements.

2. d’une carte bancaire – toutes les cartes sont acceptées, à part l’American Express

Le travailleur quant à lui n’est pas obligé d’utiliser l’application, mais doit avoir un RIB valide enregistré à la CPS.