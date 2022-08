Tīteti ’Āi’a : le dispositif reconduit jusqu’au 31 décembre

Le Tīteti ’Āi’a est un “coupon voyage” délivré aux résidents et permettant de financer une partie de leur séjour dans les îles notamment les dépenses relevant de l’hébergement, du charter nautique, de la croisière et de toutes autres activités touristiques.

288 prestataires des 5 archipel ont intégré le dispositif, dont 175 hébergements et 103 prestataires d’activités.

La répartition des voyageurs ayant eu recours au Tīteti ’Āi’a a principalement bénéficié aux îles des Tuamotu (48% des visiteurs), aux Iles Sous-le-Vent (20%) et aux Australes (12%). Les îles les plus fréquentées sont Rangiroa, Fakarava, Mataiva, Tikehau, Rurutu, Moorea et Huahine. Les coupons sont essentiellement utilisés pour l’hébergement, premier poste de dépense du voyage : 54% en pension de famille et 15% à l’hôtel.

Au 1er août 2022, c’est plus de 40 millions Fcfp de coupons qui ont été engagés auprès de 4 000 voyageurs. Pour favoriser les séjours dans les îles pendant les périodes creuses, l’utilisation du Tīteti ’Āi’a ne peut se faire qu’en dehors des périodes de promotion du Salon du Tourisme. Le prochain salon, initialement prévu en début septembre, a été reporté au mois d’octobre.

Il sera dorénavant possible de solliciter le dispositif sur la base des réservations touristiques réalisées durant le mois de septembre et ce jusqu’à la fin de l’année hormis celles effectuées durant tout le mois d’octobre 2022.