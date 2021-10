Titaua Ganahoa, rescapée d’un AVC

Le 29 octobre marque la journée mondiale de l’AVC. L’occasion de sensibiliser la population sur cet accident de la vie, brutal et qui peut être lourd de conséquences en cas de séquelles. A Pirae, Titaua Ganahoa expose ses plantes grasses et ses cactus. Cette retraitée de 69 ans a eu un accident vasculaire cérébral en mai 2013. Sa prise en charge rapide lui a certainement sauvé la vie et éviter des complications au quotidien.