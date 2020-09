Tia Wan : une Polynésienne dans une campagne Valentino avec Lady Gaga

💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟My Voice🗣My Strength 💪VOCE VIVA 💟The new fragrance 🙏🏼VALENTINO ❤️💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟💟 Posted by Tia Wan on Thursday, September 17, 2020

Après une année sabbatique pour se consacrer au mannequinat à temps plein, Tia a repris ses études. Elle est en ce moment à Paris, en première année de licence en administration, économie et gestion. Mais elle n’a pas perdu de vue ses rêves et poursuit le mannequinat en plus, avec son agence Paris New Madison.

La jeune Polynésienne n’imaginait pas avoir la chance de participer au casting pour la nouvelle campagne Valentino : « Je n’étais pas supposée faire ce casting. C’était plutôt pour des mannequins chanteurs confirmés, sur d’eux, qui savaient chanter. Au final, mon agence n’a pas réussi à faire retenir leur filles. Et ils m’ont contactée. Ils m »ont demandé si je me débrouillais en chant. J’ai dit que je n’étais pas une chanteuse comme dans The Voice mais que je chantais assez juste et seulement lorsque je faisais le ménage. »

Tia reçoit alors une chanson à apprendre pour la campagne, sans savoir que Lady Gaga y participera. Elle passe la première étape en vidéo puis est invitée à chanter devant la réalisatrice. Depuis les Etats-Unis, Lady Gaga visionne les vidéos de tous les participants et valide le choix de la réalisatrice. Tia est prise : « Je suis tellement honorée qu’elle m’ait vu chanter et m’ait approuvé. Elle aurait très bien pu tous nous refuser et refaire faire le casting à la production. C’est elle la star, donc c’est à elle que revient le dernier mot. »

En tout, le casting aura duré 3 semaines au mois de juin dernier. Ont suivi les sélections. Puis, à la mi-juillet le tournage, à Barcelone en Espagne. « Les frontières américaines étaient toujours fermées à cause de la Covid donc je n’ai pas pu rencontrer Lady Gaga, elle a dû tourner en Amérique et moi en Espagne. (…) Le tournage a duré 3 heures. J’étais dans un jardin à Barcelone avec mon partenaire de chant. La production mettait la musique et nous on devait chanter en Playback. On devaient danser, chanter, rigoler, courir dans les escaliers. C’est dommage qu’on puisse pas le voir dans la vidéo. Mais il fallait faire rentrer tout les mannequins dans une video de 60 secondes. »

L’interview de Tia Wan