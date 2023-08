Thilda Fuller, Miss France Outre-mer 1980 : « j’ai de très bons souvenirs avec Geneviève »

La dame au chapeau, emblématique « Miss des Miss » s’est éteinte dans la nuit de lundi à mardi, à l’âge de 90 ans.

Miss Tahiti 1979 et Miss France Outre-mer 1980, Thilda Fuller l’a bien connue. « Ça m’attriste bien sûr, confie-t-elle. C’était une femme très élégante. Elle avait toujours sa cape, son chapeau. Elle était très gentille. J’ai un souvenir avec elle. Elle était venue me voir à Paris. (…) Elle est venue me voir pour me demander si j’étais élue, est-ce que j’accepterai de rester un an en France. J’ai dit non, il fait trop froid (rires) et c’est comme ça que le soir de l’élection, ils m’ont décerné le titre de Miss France d’Outre-mer. Donc, je n’étais pas obligée de rester en France.«

Un titre créé pour la Polynésienne. Une attention que Thilda n’oubliera jamais. « Même après, elle m’écrivait. J’ai de très bons souvenirs de Geneviève (…) »

Geneviève de Fontenay avait claqué il y a plusieurs années la porte de Miss France, en conflit avec la nouvelle vision d’Endemol. « C’est vrai que maintenant les choses ont évolué, admet Thilda Fuller. Mais moi, j’aimais bien le fait qu’elle se battait pour la femme. »

Thilda Fuller, Miss Tahiti 1979, Miss France Outre-mer 1980