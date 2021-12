Teva i Uta : Une aire de jeux inaugurée et un parc matériel en construction

Le président de la Polynésie française, Edouard Fritch, le Vice-président et ministre du Logement, Jean-Christophe Bouissou, ainsi que le maire de la commune de Teva i Uta, Tearii Te Moana Alpha, se sont rendu jeudi après-midi à Teva i Uta. Sur place, une suite de visites s’est déroulée à la mairie, à l’occasion de la pose de la première pierre du parc à matériel de la commune, puis à la résidence Vahiria, pour l’inauguration d’une aire de jeux. Le ministre des Grands travaux, René Temeharo, le directeur général de l’Office polynésien de l’habitat (OPH), Moana Blanchard, et de la directrice de l’Habitat Groupé et de la Proximité, Christiane Boosie-Teniaro étaient également présents.

La visite a débuté pour la pose de la première pierre du parc à matériel de Teva i Uta. Au nom de la population de sa commune, le maire et ministre de l’agriculture, de l’économie bleue, du domaine en charge de la recherche, Tearii Te Moana Alpha a tenu à remercier le Pays pour son soutien, dans la concrétisation de ce projet. L’investissement représente un coût global d’environ 140 millions de Fcfp, financé majoritairement par le Pays à hauteur de 60%, par l’État à hauteur de 20% et par la commune à hauteur de 20%.

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

La visite s’est poursuivie par l’inauguration d’une aire de jeu. Cette opération s’inscrit dans une démarche visant à créer de la cohésion sociale au sein des résidences OPH et à offrir aux familles des espaces de loisirs collectifs. La résidence Vaihiria construite en 1993 comporte 54 logements. En 2007, un plateau foncier de la résidence est cédé à l’OPH en vue d’y implanter des équipements sportifs. C’est sur cet emplacement qu’aujourd’hui voit le jour, l’aire de jeux de Vaihiria.

Entièrement clôturée, ce nouveau lieu de vie de 10 244 m² comprend différents espaces :

un fare avec sanitaires et local de rangement,

un espace de jeux pour les enfants agrémenté de plusieurs équipements de loisir,

un espace “fitness” pour les plus grands, équipé d’une échelle horizontale, de barres parallèles et de barres fixes,

un parcours santé,

un boulodrome,

un terrain multisports (volley-ball, basket-ball et football),

et un grand espace pelouse agrémenté de tables de pique-nique.

Le site dispose également d’un parking d’une capacité d’environ vingt places de stationnement. Quatre d’entre elles sont réservées aux personnes à mobilité réduite.

Le projet a été conçu pour s’inscrire harmonieusement dans son environnement, dans le respect des normes les plus strictes en matière de sécurité et de solidité.

Les travaux ont été réalisés en 7 mois, pour obtenir la conformité en octobre 2021. Le coût global de l’aire de jeux s’élève à près de 113 millions de Fcfp, financés entièrement par une subvention du Pays.