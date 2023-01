Tere Fa’a’ati ia Tahiti Nui : le programme

Les convives sont invités à découvrir ou redécouvrir les sites emblématiques de Tahiti Nui comme le site des trois cascades à Tiarei ou encore le site de Vaihi à Faaone avec ses cascades jumelles et une dégustation de fruits locaux avec l’association Espérance.

Pour le déjeuner, le traditionnel mā’a Tahiti sera servi, au parc Teaputa à Taravao, devant une prestation de ‘ori Tahiti et diverses démonstrations culturelles, grâce au soutien de la Mairie de Taiarapu Est.

Les 2 cascades de Vaihi à Faaone (Crédit photo : Kristiyan Markov)

L’après-midi sera placé sous le signe de la culture, où tradition et histoire seront à l’honneur. Les grottes de Mara’a dévoileront leurs légendes, avant d’échanger et d’apprendre avec les « mamas » (dames) de l’artisanat lors d’ateliers dédiés à l’artisanat d’art. Après ce moment d’apprentissage et de partage, direction le site emblématique du marae ‘Ārahurahu. Le site archéologique de Paea, restauré en 1953, offre un aperçu des pratiques religieuses de l’ancien temps et des pratiques culturelles ma’ohi. Le cadre et la nature luxuriante de la vallée de Tefa’aiti fournissent un écrin de verdure qui appelle au respect des lieux.

La journée se terminera par l’observation du coucher du soleil au parc Vairai de Punaauia, derrière la

pointe de Tata’a. Le bord de plage permettra aux convives de pouvoir apprécier un spectacle de danse

marquisienne.