Temae : le Pays veut acheter 18 hectares, des associations s’interrogent

Après avoir été saisie par la Fédération Tahei’auti ia Moorea, l’élue A Here ia Porinetia, Nicole Sanquer, a interpellé cette semaine le gouvernement, dans une question ouverte, quant à son intention d’acquérir une partie de la zone de Temae.

Pour le ministre du Logement et de l’Aménagement, Jean-Christophe Bouissou, ce projet est une réponse aux inquiétudes des riverains et une acquisition à un prix attractif : « Le prix du mètre carré en bord de mer sur Temae est cédé, au niveau du Pays, à 16 000 Fcfp. Où voit-on du mètre carré en bord de mer à Moorea à 16 000 Fcfp ? (…) Deuxième chose : toute la partie en amont du chemin d’accès, qui nous permet des gagner ces 18 hectares, est vendue au Pays à 8100 Fcfp le mètre carré. C’est un bon prix, très franchement. Et cela nous permet d’avoir une vision beaucoup plus globale d’aménagement autour de l’aéroport, depuis le golf de Moorea jusqu’aux hôtels situés dans la zone de Temae ».

« On nous parle de 18 hectares mais on ne sait pas d’où ils viennent »

Mais cette parcelle proposée par l’homme d’affaires Louis Wane au Pays ne correspond pas aux attentes des associations. « Notre demande reste constante, ce sont les 3,2 hectares de l’emprise réservée qui sont entre l’hôtel, la plage, la route de desserte, les habitations et le terrain de beach soccer (…) Cela forme une cocoteraie que tous les usagers connaissent très bien. Elle a l’avantage d’avoir les 550 mètres de plage existante aujourd’hui. Là, on nous parle de 18 hectares mais on ne sait pas d’où ils viennent (…) Il y a un défaut de communication », regrette Alain Bonno, le président de l’association des habitants de Temae

Ce lot de 18 hectares est estimé à un peu plus de 2 milliards de Fcfp. Il fait partie d’un domaine de 56 hectares acquis par le groupe Wan pour 2.8 milliards de Fcfp. A l’époque de son achat, le droit de préemption du Pays ne s’appliquait pas, comme l’explique Loyana Legall, la directrice du service des Affaires foncières : « la parcelle est située en zone touristique, donc le Pays n’est pas destinataire de l’offre de vente dans ce cadre-là. En revanche, si on sort du cadre de la préemption, tout vendeur peut faire une offre de vente au Pays, à la commune ou à un tiers. On est dans ce cadre-là ».

Si l’autorisation de programme a été validée par l’assemblée, le transfert doit encore se concrétiser.