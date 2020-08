Teheiura, le parcours de l’Aventurier dans l’âme, aux éditions Au vent des îles

Cette autobiographie de 200 pages retrace son enfance à Tahaa, son départ pour la métropole, sa vie de famille, et on y retrouve bien sûr des anecdotes sur Koh Lanta. « Quelques petites choses intéressantes » que les fans et aventuriers en herbe pourront retenir : « notamment la lettre de motivation (…) et la préparation du sac à dos aussi. Mine de rien ça a une importance une fois sur l’île. »

Teheiura a participé à plusieurs édition de l’émission diffusée sur TF1 et votre chaîne locale TNTV : « On ne peut pas savoir nous ce qu’ils préparent et quand ils ont envie de mettre des anciens dans une émission, ils envoient des invitations pour savoir si on est intéressés d’abord. Pour l’instant il n’y a rien qui est mis en place de mon côté. Et si c’était le cas, ce serait la surprise. (…) En tant qu’ancien, on n’a pas le même parcours de casting que des nouveaux. On a quelques étapes en moins (…) On passe directement face au grand jury. Il faut être prêt à partir. »

« même si on vient d’une petite île perdue dans le Pacifique, quand on veut vraiment les choses (…) il faut prendre son envol pour atteindre son but.« Teheiura

Le Polynésien originaire de Tahaa espère que son histoire inspirera beaucoup de Polynésiens : « J’espère que beaucoup de Polynésiens vont se reconnaître dans mon parcours et que, grâce à ça, ils pourront concrétiser leurs rêves et leurs projets à venir. Qu’ils ne laissent pas tomber, même si on vient d’une petite île perdue dans le Pacifique, quand on veut vraiment les choses, et qu’on a le soutien de la famille, des amis, il faut prendre son envol pour atteindre son but. »

Depuis Koh Lanta, notre aito a participé à d’autres émissions et a toujours des projets en télévision : « il y a une nouvelle émission qu’on a tournée qui sera animée par Denis Brogniart, c’est District Z, la nouvelle émission d’Arthur. »

Un projet de restaurant

Côté cuisine, l’aventure du food truck se poursuit et « au-delà de ça, le projet de restaurant est toujours d’actualité, dans ma tête (rire) qui sera en parallèle du foodtruck. Aussi, je viens de lancer ma chaîne YouTube pour diffuser mes recettes de cuisine et par la suite éventuellement des voyages en Polynésie toujours en lien avec la cuisine. Là on a tourné quelques recettes avec Cauet de NRJ qui fonctionnent pas mal. »

Teheiura a aussi accueilli un quatrième petit aito dans la famille. Une belle tribu où reigne à n’en pas douter l’esprit d’aventure : « Une fois la maison rangée, tout est retourné en deux temps, trois mouvements. Il y a forcément un peu de gênes d’aventurier. J’étais pareil à l’époque. Chacune d’elle a une activité sportive (…) Ça grimpe dans les arbres déjà ! »

C’est sans aucun doute Koh lanta qui a propulsé Teheiura, même s’il n’a pas remporté la première édition à laquelle il a participé : « la victoire est toujours belle mais je pense que si j’avais gagné la première édition je n’en aurais pas fait d’autres par la suite, le livre ne serait pas sorti etc. Je n’ai aucun regret de mes aventures parce qu’il y a toujours eu de belles suites. »

« Aventurier dans l’âme » sortira le 20 août en Polynésie mais aussi en métropole au prix de 1800 Fcfp. Peut-être aurons-nous également la chance de voir Teheiura le présenter lors du salon du livre annoncé du 12 au 15 novembre au fenua.