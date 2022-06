Technologies de la blockchain : le premier Polynesian Islands Crypto Summit est ouvert

Pour sa première édition, le Polynesian Islands Crypto Summit (PICS) a fait salle comble dès son lancement ce dimanche au Hilton. Pour décrocher son entrée à l’événement, entièrement gratuit mais où les places sont limitées, les passionnés devaient d’abord participer à un forum en ligne. Une vraie communauté s’est ainsi créée avant même l’ouverture des portes ce matin.

Dans la salle, des “ceintures noires” en cryptomonnaies, mais aussi des débutants curieux. Des médias spécialisés avaient fait le déplacement et plusieurs intervenants extérieurs parmi lesquels Chloé Desenfans, CEO de Wigle, une “crypto-banque”, ou encore Mathieu Vincent, CEO de Summit meeting, une initiative proposant de rendre le minage communautaire de cryptomonnaies accessible, éthique et profitable.

Dans la salle aussi, l’élu indépendantiste Moetai Brotherson. Au lendemain du premier tour des élections législatives, le député sortant, passionné d’innovation, s’est exprimé devant la foule. “Dans un pays indépendant ce serait pas mal d’avoir comme monnaie nationale une crypto monnaie”, a-t-il lancé, rêveur.

Le maitre de cérémonie, Hellmouth Banner de son pseudo, a ensuite détaillé les enjeux de ce sommet. Le rédacteur en chef du Journal du Coin a insisté sur l’aspect pédagogique d’un tel rendez-vous. “La seule chose qui va vous être proposée ici c’est de Information, des outils (…) On ne va pas vous apprendre comment devenir riche en deux semaines. Particulièrement en ce moment.” Le marché des cryptomonnaies a en effet connu une baisse inédite ces dernières semaines.

Régulièrement et dans chacune de ses interviews, Hellmouth Banner rappelle les dangers et les précautions à prendre lorsqu’on entre dans cet univers. Car les arnaques existent, comme dans un système “classique”. Le PICS n’a pas pour objectif de “mentir sur l’aspect spéculatif”, a-t-il souligné. Ici, le but est justement de s’informer pour ne pas se faire avoir et de démocratiser des sujets parfois complexes.

L’événement se découpe en trois grandes thématiques, une par jour : comprendre, apprendre, et travailler. Car le Web 3 fait aussi émerger de nouveaux métiers…

Et pour comprendre tout l’intérêt de la cryptomonnaie et du Web 3 en général, Benoit Huguet, co-auteur d’un livre sur Bitcoin, s’est lancé dans un court historique. Il explique qu’à l’heure des paiements en ligne, “la monnaie va être un outil de contrôle des populations. (…) Avec une monnaie numérique (…) vous allez pouvoir suivre les habitudes de consommation des gens. (…) Vous n’avez plus besoin d’envoyer les gens en prison (…) Il suffit de geler des avoirs. (…) La monnaie en général concède un immense pouvoir à celui qui l’imprime.” Le bitcoin, première cryptomonnaie, s’est présentée à sa création comme une une alternative. Ce système d’échange de valeur décentralisé permet à chacun de participer au réseau et de reprendre le contrôle de ses données.

Cryptomonnaies mais aussi, globalement, Web 3. Jusqu’à mardi, il sera question de tous les outils qui font le web nouvelle génération, axé sur la blockchain ou “chaine de blocs”. Les intervenants s’exprimeront sur des sujets tels que les NFT ou encore le Metaverse. Car, si ces thématiques étaient il y a quelques l’année la chasse gardée de la communauté geek, ils s’immiscent aujourd’hui de plus en plus dans notre quotidien. “La crypto, le spéculatif, C’est une brique d’un mur beaucoup plus important”, a déclaré Hellmouth Banner devant la foule. Tout un univers à découvrir.