Tech4islands : 2 projets polynésiens parmi les 12 finalistes

Ils sont seulement 12 finalistes sur 186 projets présentés, dont deux made in fenua :

Cocorig, une startup polynésienne qui veut valoriser les déchets liés à la production du coprah en utilisant la bourre de coco. « Le cordage en fibre de coco est imputrescible, il possède de très bonnes propriétés mécaniques et il est biodégradable, est-il expliqué en présentation du projet. Le projet-pilote vise à utiliser ces cordages en remplacement des cordages en polypropylène utilisés dans la perliculture, dont la dégradation relativement rapide en microplastiques constitue une pollution problématiques pour les lagons. »

Second projet polynésien retenu : Med.i.can. Il s’agit d’une « infirmerie » mobile de télémédecine autonome qui a pour but d’apporter des soins de santé primaire dans les territoires non médicalisés. « Sa solution répond ainsi au déficit de structures de soins, qu’il soit lié à une destruction, une reconstruction, un besoin d’équipement sanitaire dans le cadre d’événements sportifs ou culturels », précise la présentation du projet.

Le jury final se réunira le 29 septembre et désignera les lauréats des 3 grands prix : Monde, Océanie, Outre-mer.

Ces 3 Lauréats recevront leur prix des mains de Cédric O, Secrétaire d’État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, le vendredi 20 novembre à Bercy en métropole.

Les meilleures solutions seront présentées au prochain festival Tech4islands summit Tahiti, 4e Rencontres des îles intelligentes et terres d’innovation, organisé par La French tech Polynésie à la Présidence de la Polynésie française du 22 au 24 avril 2021.

Le concours Tech4islands, qui en est cette année à sa deuxième édition, a pour but de mettre en évidence des solutions innovantes par et pour les îles de demain. Ce concours oeuvre en faveur du rebond des territoires insulaires vers un développement plus autosuffisant, durable, inclusif et résilient. Les lauréats remportent du coaching et des accompagnements avec des professionnels pour mener à bien leurs projets (voir ICI).

Découvrez la liste des 12 finalistes en cliquant ICI