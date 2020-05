Teavaro : le collectif Paetou repart en guerre contre un projet de lotissement

On le pensait abandonné, mais c’est finalement dans une version allégée, que le projet de lotissement Paetou, refait surface aujourd‘hui. Rahiti Buchin, porte-parole du comité Paetou, explique que « le promoteur propose un morcellement de son projet qui consiste en la réalisation de 10 lots industriels sur la terre de Paetou. Nous avons consulté ce nouveau projet et même un aveugle verrait que ce n’est qu’un morcellement de son projet initial et que si on laisse passer ce projet, ce sera la porte ouverte pour ensuite arriver à la réalisation et à la finalisation de son projet initial. »

Pour le collectif Paetou, c’est un programme d’aménagement irrespectueux de l’environnement et du paysage de Teavaro. Un millier de signature avait été recueilli par le comité, pour dire non au projet : « On rappelle qu’on n’est pas dans une logique d’opposition seulement. Nous avions déjà proposé au maire et à son conseil municipal un nouveau projet et même au Pays, un projet de centre culturel beaucoup plus soucieux de l’environnement et de l’âme de cette terre et qui mettrait vraiment en valeur la population de Moorea, la population de Teavaro, et mettrait en valeur surtout, toutes les richesses de cette terre. »

En août dernier déjà et aujourd’hui encore, une question, concernant le plan général d’aménagement, reste en suspens pour le comité. Celle du placement du lotissement Paetou en Zone Industrielle. « On a essayé avec le comité de chercher, d’obtenir des renseignements auprès de la mairie, des services de l’urbanisme. On a eu aucune réponse. Mais ce qui est sûr c’est que le PGA doit être révisé de Moorea. Donc ce sera le moment pour la population de Moorea de s’exprimer et de demander à ce que cette terre est ces zones puissent changer d’appellation et puissent être préservées et donc surtout être préservées de ce type de projets destructeurs… »

Le comité Paetou repart en croisade contre ce nouveau projet d’aménagement. De son côté le promoteur, n’a pas donné suite à notre demande d’interview.