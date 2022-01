Teavaei, le premier bébé de l’année 2022 au CHPF

Il est un peu agacé lorsque sa grand-mère le prend et il préfère les bras de sa maman : le petit Teavaei sait déjà ce qu’il veut. Vaiani Tahirori, sa maman, est originaire de Papara. Arrivée jeudi 30 décembre à 10 heures au centre hospitalier de la Polynésie française (CHPF), elle a accouché de ce Toa des Marquises de 2,860 kilos à 3 heures 30 le 1er janvier 2022 : “Au début, j’avais mal, mais l’accouchement s’est bien passé. Je suis heureuse d’avoir eu mon bébé.”.

17 ans après la naissance de sa fille unique, Vaitiare Hatitio, la grand-mère de Teavaei est émue. Bouleversée, elle raconte l’accouchement : “Elle avait mal et a demandé la péridurale, et quand elle l’a eu, j’ai vu que ma fille était soulagée et qu’elle avait moins mal. Elle n’a même pas crié au moment de l’accouchement. Les sages-femmes qui étaient là ont beaucoup aidé ma fille. Je suis heureuse pour ma fille. Elle a été courageuse, elle n’a pas pleuré. Quand elle a pleuré, c’étaient des larmes de joie. Je suis fière d’elle”.

Teavaei est le premier petit-fils pour cette famille de Papara qui rejoindra le domicile familial d’ici deux semaines. Après Teavaei, un autre bébé est né au CHPF. Et à la clinique Paofai, une petite fille serait née à 1 heure 42 en ce premier jour de l’année 2022.

TNTV adresse toutes ses félicitations aux nouveaux parents et souhaite la bienvenue à tous les bébés nés le 1er janvier 2022.