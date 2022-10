Teaniva Dinard est le Mister Tahiti 2022

Après plusieurs semaines de répétitions, entrainements sportifs, séances photos, essayages, les 11 candidats sont monté sur scène hier soir dans les jardins de la mairie de Papeete. Costumes traditionnels, maillot de bain, tenue de ville créées par Steeve Liu ou tenue de soirée, ils ont défilé sous les applaudissements et cris d’encouragements du public. Chaque candidat avait son fan club parmi les spectateurs.

Après plus de deux heures de spectacle, les premiers résultats ont été annoncés, ceux des meilleurs costumes traditionnels. Et selon l’huissier de justice Me Vernaudon les résultats étaient très serrés. Raimana Gerst et son créateur ont remporté le 1er prix. Le second prix revient à Teaniva Dinard et le 3e à Terooarii Tau.

Et c’est finalement Teaniva Dinard qui remporte l’écharpe de Mister Tahiti 2022. Son premier challenger est Terooarii Tau et le second, Raimana Gerst. Heivehia Vahirua est quand à lui Mister Heiva 2022.