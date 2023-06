Teahupoo : fermeture de la passerelle, une barge de transport mise en place

La passerelle reliant les deux rives de la rivière Tiirahi – Fauoro présente un danger pour la sécurité de ses usagers en raison de la dégradation profonde de sa structure engendrant un sérieux risque de rupture. L’état de vétusté avancée de la passerelle ne permet pas d’envisager sa réparation, son démantèlement s’avère donc nécessaire.

Un arrêté municipal a été pris le 3 mai par le maire de la commune de Taiarapu Ouest pour interdire son utilisation.

Une liaison maritime sera mise en place entre la plage de Teahupoo et la pointe Fare Mahora à compter de ce mercredi 7 juin de 5h à 17h30. La fréquence de desserte à raison d’un aller-retour toutes les 30 minutes en heure de pointe est établie comme suit :

• Le matin de 5h à 8h30 ;

• La mi-journée de 11h à 13h30 ;

• L’après-midi de 15h à 17h30.

Ces horaires de rotation sont proposés à titre d’essai pour une semaine au moins, ils pourraient être modifiés ultérieurement en fonction des besoins de la population.

Enfin, la construction et l’installation d’une nouvelle passerelle sont d’ores et déjà programmées et doivent être réceptionnées en avril 2024, annonce la présidence dans un communiqué.