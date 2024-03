Te Tiare vise l’excellence pour soigner les blessés médullaires

Exosquelettes, balnéothérapie, bras robotisé, télémédecine… autant d’avancées technologiques que les patients polynésiens atteints de lésions médullaires pourront désormais découvrir grâce au partenariat signé entre le centre Te Tiare de Punaauia et le centre Propara situé dans la ville de Montpellier en métropole.

« Nous sommes un centre hyper-spécialisé dans la lésion de la moelle épinière. Propara est à la pointe de la technologie au niveau de la rééducation« , se félicite le président de l’Union Mutualiste Max Hermet. « Cela nous permet de travailler avec un centre de référence en métropole, appuie le Dr Marc Dambry, médecin au centre Te Tiare. On va pouvoir faire des échanges, prendre en charge de manière très différente les patients. Certains que l’on ne prend pas en charge aujourd’hui vont pouvoir partir en métropole se faire soigner dans l’intérêt de revenir. La partie réadaptation est spécifique à la Polynésie française« .

Avec plus de 40 ans d’expérience dans le domaine de la rééducation 2.0, les équipes de Propara affichent un taux de 80% de retour des patients à domicile. Elles veillent à assurer leur accompagnement et leur réinsertion professionnelle, à travers des chirurgies et des programmes de rééducation.

« Pour les patients qui sont limités dans leur capacité de déplacement ou leur capacité à utiliser les mains, l’objectif est de restaurer la possibilité de réaliser des gestes simples de la vie quotidienne, comme la conduite du fauteuil ou la capacité à s’alimenter seul« , résume le Dr Cécile Mauri, médecin au centre mutualiste neurologique Propara.

Le partenariat, qui sera pris en charge par la CPS, prévoit également un axe formation bénéficiant au personnel médical du centre te Tiare. Des échanges de personnel entre les deux établissements sont d’ores et déjà dans les tuyaux.