Te Fare upu no porinetia : une « maison du savoir » à Tipaerui

Cet espace d’accueil a pour but de partager un savoir-faire issu des traditions polynésiennes comme l’artisanat, la sculpture, l’apprentissage au ukulele, la préparation du ahima’a, le four polynésien ou encore le dessin et le tatouage.

Six ateliers sont proposés les mercredis et vendredis de 13 heures à 16 heures. Les cours sont accessibles à partir de 9 ans. Hormis ces cours, les animateurs du centre interviendront les lundis, mardis et jeudis dans les garderies.

« Nous avons constaté que beaucoup d’entre nous ne connaissent pas aujourd’hui les traditions polynésiennes. Il n’y a plus de ahima’a dans nos familles, et c’est pour cela que nous créons cette maison du savoir, pour que l’on transmette tous ce que nos ancêtre nous ont laissés, à nos enfants, à nos adolescents, à nos mamans, à nos papas… Et il y a de la demande, c’est extraordinaire » explique Mélinda Bodin, la propriétaire du centre.

Pour tout renseignement, contacter le 87.70.43.87.