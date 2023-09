Les tarifs de jour passeront de 130 à 160 Fcfp. Pour la nuit, le tarif kilométrique passera à 260 Fcfp, soit 30 Fcfp de plus.

Deux nouveaux critères de majoration forfaitaire sont créés : le transport de plus de 4 passagers, et la réservation préalable d’un véhicule de plus de 5 places.

Ces modifications rentreront en vigueur en novembre.