Taurea Move : une 5e édition réussie

Effort et cohésion. Voilà comment résumer le Taurea Move 2023 en deux mots. Le festival a accueilli 2000 élèves de 16 à 25 ans, venus des communes de Tahiti, Moorea, mais aussi des îles sous le vent et de l’atoll de Hao. Objectif : se surpasser, mais surtout s’ouvrir aux autres.

« C’était bien. Ça fait une occasion pour les jeunes de se rassembler, de se rencontrer, au lieu de rester à la maison… » raconte un jeune compétiteur.

« On s’amuse beaucoup en tout cas ici, j’aurais aimé que l’on ait tout le temps ça, à toutes les vacances, rajoute un autre. Ça nous fait rencontrer plus de personnes, ça nous rapproche encore plus. »

Aucun doute pour l’Union Polynésienne de la Jeunesse : cette édition est une réussite. Il faut dire que l’UPJ avait prévu du personnel pour encadrer tout ce beau monde : 200 personnes au total.

Son président Taohere Maono se dit « satisfait du résultat puisque non seulement sur le dispositif de sécurité, de lutte contre les bagarres, nous n’avons pas d’incidents en particulier à déclarer, ce qui sous-entend et souligne que faire vivre aux jeunes de différentes collectivités, d’horizons divers, un séjour de vie en collectivité, c’est possibl. Il faut s’ingénier à leur offrir des activités, il faut s’ingénier à leur offrir un espace d’expression et c’est le but du Taurea Move. »

Et les jeunes en redemandent. Certains sont déjà prêts pour la prochaine édition.