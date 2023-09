Tape’a, une nouvelle application pour réserver son taxi

Tape’a, c’est le nom de la nouvelle application mobile pour réserver en quelques clics son trajet auprès d’un chauffeur professionnel. A l’initiative du projet : Hiro Morgant, qui garantit une application « zéro risque » pour les clients.

« Tape’a va vous permettre de vous déplacer d’un point A à un point B avec un chauffeur professionnel, et certifié par la Direction des transports elle-même. Des chauffeurs qui doivent passer une formation de capacité qui peut aller jusqu’à 140 heures. Elle est suivie d’un examen qui se passe une fois par an. On préfère avoir un service de qualité, avec des chauffeurs dévoués, plutôt qu’une masse de chauffeurs qui ne saura pas donner de la qualité à nos clients », explique le jeune homme.

Le syndicat des taxis salue d’ailleurs cette initiative. A Tahiti, ils sont 143 chauffeurs professionnels. Pour l’heure, une vingtaine d’entre eux a d’ores et déjà adhéré au projet.

Un « très bonne nouvelle » pour les chauffeurs

« C’est une très bonne nouvelle », se félicite Calixte Guilloux, le président du syndicat, « au niveau des transports, quels qu’ils soient, il faut moderniser. Faciliter les mises en relations et le service aussi. Toutes les informations, le client les a en temps réel, il n’y a pas mieux. »

La modernisation et la numérisation des activités de transports terrestres prennent de plus en plus d’ampleur au fenua. Mais le marché est réglementé et le cadre juridique en vigueur, strict.

« A la Direction des transports terrestres, on va devoir s’assurer que les fonctionnalités de l’application, qui permettent de calculer le prix de la course, sont conformes aux arrêtés qui fixent la tarification des taxis. On va devoir vérifier que l’application met en œuvre la tarification qui est juste », explique Lucien Pommiez, le directeur du service.

La Direction des transports terrestres effectue actuellement les dernières vérifications. Le lancement officiel de l’application devrait donc avoir lieu dans les prochains jours.