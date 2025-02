Talents de l’Outre-mer 2025 : une nouvelle édition pour célébrer l’excellence ultra-marine

L’association CASODOM, reconnue d’utilité publique et engagée dans la promotion des ultramarins en Hexagone, annonce l’ouverture de la onzième édition du concours « Talents de l’Outre-mer 2025 ». Depuis sa création en 2005, cette initiative récompense les ressortissants français originaires des Outre-mer ayant marqué leur domaine d’activité par leur excellence, qu’il s’agisse d’un parcours académique, artistique ou manuel.

L’objectif de l’opération est triple : valoriser ces talents, les ériger en modèles pour la jeunesse ultramarine et promouvoir une image positive des Outre-mer.

Deux catégories seront distinguées : les « Jeunes Talents », qui recevront une bourse selon leurs résultats académiques, et les « Talents confirmés », déjà reconnus dans leur milieu professionnel.

Le concours est ouvert à toutes les disciplines, à l’exception des domaines politique, religieux, syndical, du show-business et du sport de haut niveau.

Les candidatures sont accessibles via le site du CASODOM.

Plus d’infos et dossier de candidature : www.casodom.fr