Taiarapu Ouest : le Pays règlemente la circulation et le mouillage des bateaux

Dans le but de prévenir une dégradation des écosystèmes marins et de limiter l’impact des navires dans nos eaux, le Pays a décidé d’encadrer le mouillage et le stationnement des navires « et notamment ceux exerçant des activités de plaisance ou de transport touristique ».

Un arrêté « visant à règlementer les plans d’eau dans les eaux intérieures aux abords de la commune de Taiarapu Ouest a été élaboré par le Pays en concertation avec les équipes municipales.

Cet arrêté prévoit que :

Trois emplacements de mouillage soient dédiés aux navires de grand gabarit dans la baie de Tapuaeraha. Le premier sera destiné à l’accueil d’un navire de croisière (plus de 90m) et les deux autres au séjour de navires de 20 à 90m ;

Les navires de moins de 20m pourront mouiller dans deux zones. Ces zones seront équipées à terme de dispositifs d’ancrages écologiques (corps-mort) et le mouillage sur ancre sera interdit. Ces deux zones pourront accueillir un total de 8 navires ;

Les navires fréquentant l’ensemble de ces zones ne pourront séjourner plus de 48 heures sur le même emplacement ;

Les navires de moins de 7,5 m pourront mouiller dans d’autres emplacements du lagon à l’exception des passes et des chenaux de navigation. Ils devront néanmoins stationner dans des endroits adaptés, à l’écart des récifs ou massifs coraliens et la durée de leur mouillage sera limitée à 24 heures.

La vitesse sera limitée à 10 noeuds (environ 18km/h) dans les zones les plus étroites et dangereuses du lagon ».

PRATIQUE

Les navires de croisière et les yachts peuvent d’ores et déjà réserver une place de mouillage via le téléservice Escales. À court terme, les propriétaires de navire de plaisance pourront également effectuer leurs démarches sur ce téléservice.

Il est rappelé que les épaves et navires abandonnés ou présentant un danger pour la navigation et l’environnement doivent être signalés auprès de la direction polynésienne des Affaires maritimes ([email protected]).

L’ensemble des informations sur les zones de mouillage de Taiarapu Ouest sera prochainement disponible sur le site internet de la direction polynésienne des Affaires Maritimes (www.service-public.pf/dpam), ou auprès de la commune de Taiarapu Ouest.