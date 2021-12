Taiarapu-Est peine à réhabiliter ses anciens sites militaires

Deux ans après la rétrocession de trois parcelles militaires, la commune de Taiarapu-Est peine toujours à faire aboutir ses projets de développement. Conscients des difficultés de la commune associée, le président Edouard Fritch et le haut-commissaire Dominique Sorain ont visité deux des sites rétrocédés : le fort de Taravao et le centre nautique de Tautira.

Il s’agit notamment d’accompagner la commune sur le volet dépollution. Lors de sa venue en Polynésie en juillet dernier, le Président de la République, Emmanuel Macron, avait assuré que l’Etat prendrait en charge les coûts de dépollution des anciens sites militaires.

Une promesse confirmée par Dominique Sorain. Mais sur les anciennes parcelles militaires de Taiarapu-Est, le manque d’analyse freine l’estimation des coûts : “La dépollution pour les cinq autres sites […], ça représente un peu plus de 600 millions de Fcfp”, a avancé le haut-commissaire. “Ici à Taiarapu, le travail est moins avancé que sur les autres sites. Il y a tout un travail à faire sur le terrain, sur les bâtiments, pour savoir exactement quel est le niveau de pollution pour estimer correctement le coût précis des travaux à menés”.

Car sans dépollution des sites, impossible de lancer des projets. D’autant plus que “l’ampleur du site [de Taiarapu] fait qu’il n’est pas évident de trouver des projets pour les implanter ici. C’est pour cela qu’on est venu avec le président de la Polynésie, pour travailler et pour voir comment on peut appuyer la commune, comment l’aider à faire émerger ses projets pour un site qui est assez extraordinaire, qui a beaucoup de potentiel pour des projets communaux”, a continué Dominique Sorain.

Si l’Etat se laisse un délai de deux ans pour progresser sur la dépollution et la réhabilitation des cinq autres sites militaires de Tahiti, le délai devrait être plus important à Taiarapu-Est avant de voir naître de nouveaux projets.