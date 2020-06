Tahitini Kaimuko et Frère Rémy Quinton décorés de l’ordre de Tahiti Nui

(Crédit photo : Présidence de la Polynésie française)

Tahitini Kaimuko, né à Hiva Oa, a reçu hier, à l’âge de 94 ans, a été décorée officier de l’ordre de Tahiti Nui. Décrite comme une « femme engagée, serviable et généreuse », elle avait ouvert son restaurant « Hoa Nui ». Cette figure emblématique de la culture marquisienne a apporté son aide et ses connaissances « à la fédération marquisienne du Motu Haka pour la sauvegarde du patrimoine culturel et traditionnel marquisien. Sans compter les nombreux réalisateurs de films ou de reportages venus chercher auprès de vous des réponses à leurs questions » a indiqué le président du Pays.

Frère Rémy Quinton, 54 ans, a été élevé au rang de chevalier de l’Ordre de Tahiti Nui. Il a été enseignant à l’école Fariimata, et à l’école St Joseph de Taiohae, aux îles Marquises. Il a également créé un centre de formation agricole qui avait pour but « de développer des formations sur l’archipel pour maintenir plus longtemps les jeunes sur place au lieu de se trouver dans l’obligation de se rendre à Tahiti ». Depuis 1998 jusqu’à aujourd’hui, il est le responsable le centre catholique d’éducation au développement (CED). Frère Rémy Quiton, qui à l’origine de la création du premier lycée agricole des Marquises, en prendra la direction à la prochaine rentrée scolaire.