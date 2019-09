Mobiliser, inspirer les femmes du Pacifique et les pousser à innover. C’est l’objectif du Tahiti Women’s Forum. Cette année la 3e édition se tiendra les 15 et 16 octobre à l’Intercontinental Tahiti. L’événement est gratuit et ouvert à tous. Au programme : conférences, ateliers, tables rondes, coaching, débats…

