Tahiti se mobilise pour les sinistrés de Teahupoo

Quatre jours après le drame qui a touché la commune de Teahupoo, la solidarité ne faiblit pas. Plusieurs associations, collectifs et particuliers, convergent quotidiennement vers les points de collecte pour aider les 48 familles sinistrées. Pour ces bénévoles, l’urgence est de soulager ces victimes en leur fournissant des produits de première nécessité : « C’est pour ne pas qu’ils pensent à s’alimenter, se vetir… car ils ont déjà beaucoup d’autres problèmes à régler » indique Teave Chaumette, présidente du collectif Solidarité pour tous.

L’objectif est de subvenir aux besoins de ces familles durant les semaines voire les mois à venir.

(Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Un magasin spécialisé dans la literie et le mobilier n’a quant à lui pas hésité à fournir une dizaine de lits et meubles pour les sinistrés : « On a des lits de fin de série qu’on a du mal à vendre, donc autant que les gens les utilisent plutôt qu’ils dorment par terre… On connait pas mal de personnes qui habitent à Teahupoo, et on a aussi passé un peu notre jeunesse là-bas » confie Ginette Miyou, commerçante.

Le Rotary Club fait également partie de cette chaine de solidarité en se focalisant aussi sur de l’électroménager, essentiel pour retrouver un peu de confort : « On récupère des vêtements et on va offrir 10 gazinières aux plus démunis. C’est nécessaire de pouvoir se faire du ma’a » explique Alain Barrère, président du Rotary Club.

A la permanence du Tavini à Faa’a (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Au Rotary Club de Papeete (Crédit photo : Tahiti Nui Télévision)

Enfin le Tavini Huiraatira a ouvert les portes de sa permanence de Faa’a pour récolter diverses denrées : « C’est important que la Polynésie se mobilise pour pouvoir apporter une petite aide à ces personnes-là, parce que cela peut aussi nous arriver demain » déclare Mateata Materouru, membre du Tavini Huiraatira.

Lire aussi > Une deuxième cagnotte pour les sinistrés de Teahupoo

L’ensemble de ces bonnes œuvres restent mobilisé durant les prochains jours et restent disponibles pour récolter vos dons.