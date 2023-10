Tahiti, Moorea et Bora Bora élues dans le top 5 des plus belles îles du Pacifique Sud

Le site Condé Nast Traveller a publié, ce mercredi, les résultats de son concours annuel des plus belles îles du monde, désignées par ses lecteurs. Et la Polynésie y figure en bonne place. Tahiti, Moorea et Bora Bora se classent dans le top 5 dans la catégorie « Australie et Pacifique Sud ».