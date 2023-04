Taharu’u’s garden : un petit marché dominical à Papara

Inauguré il y a environ deux mois à Papara, le Taharu’u’s garden offre à ses visiteurs une petite escapade culinaire, chaque dimanche matin. Ouvert de 5 à 10h, les exposants proposent au public les incontournables firi firi, pu’a rôti et mets du petit déjeuner tahitien, mais aussi la cuisine du monde avec des samossa, des plats vietnamiens et américains.

Une variété de produits à l’image de ses fondatrices. Laetitia, productrice de firi firi, cherchait un endroit pour les vendre. Elle tombe sur Vaimiti, qui lui souffle l’idée d’organiser un petit marché local pour fédérer la population autour de ses plats. Vaimiti le lui assure, « c’est la dynamique de groupe qui va faire que tu vendra plus » .

Elle se saisissent de l’opportunité, et les affaires tournent bien. « On essaie d’avoir une offre différenciante, explique Vaimiti. En fonction des week-end, on demande qui veut venir, pour que ce ne soit pas toujours la même chose. On a des permanents et des itinérants » . De quoi se faire un nom et décupler les ventes, pour les plus réguliers.

Des travaux d’aménagement sont prévus prochainement pour pérenniser le Taharu’u’s Garden, l’objectif étant de « créer un environnement familial et convivial pour toute la population du district » .