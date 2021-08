SWAC du CHPF : une mise en service prévue pour octobre 2021

Le système SWAC (acronyme de Sea Water Air Conditioning) consiste à puiser de l’eau de mer en profondeur pour alimenter un circuit de climatisation. A l’instar des installations existantes déployées sur deux complexes hôteliers privés, à Bora Bora (2,4 km et 1,65 MWf) et à Tetiaroa (2,6 km et 2,4 MWf), le SWAC du CHPF (3,8 km et 6 MWf) vise à alléger la facture énergétique des emprises concernées (40% d’économies attendues, soit 350 millions de Fcfp/an) et l’empreinte carbone (5 000 tonnes de CO2 en moins). Ce chantier titanesque, fleuron d’une technologie d’avenir et illustration concrète de la transition écologique, touche désormais à sa fin, avec une mise en service prévisionnelle envisagée d’ici mi-octobre prochain, soit avec un décalage d’un mois par rapport au calendrier initial.

Les travaux sur les voies de circulation dans la rue Taaone et autour du rond-point entraîneront des restrictions de circulation à compter du mercredi 25 août jusqu’à fin octobre. Les automobilistes sont appelés à la plus grande prudence et au respect des consignes.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

– Délégation au développement des communes : subventions aux municipalités

– Développement de la filière bois locale : exploitation du pin des Caraïbes

– Maintien du paiement des indemnités des stagiaires

– Projet de loi du Pays portant création de la réglementation énergétique des bâtiments

– Utilisation des tests de dépistage

– Subventions à l’IJSPF et en faveur d’associations sportives

– Subventions en faveur du Centre hospitalier de Polynésie française

– Extension de la liste des professionnels pouvant vacciner

– Rangiroa : zone d’interdiction de mouillage pour préserver la biodiversité de la passe d’Avatoru

– Mise en application de l’obligation vaccinale contre la Covid-19

– Subvention de fonctionnement en faveur de l’Association des résidents du campus (ARC) pour financer l’organisation du projet intitulé “Mois du patrimoine”

– Subvention de fonctionnement en faveur de l’Association des éditeurs de Tahiti et des îles (AETI)

– Autorisation d’exploitation d’une carrière d’agrégats pour la société Tahiti Agrégats