Surveillance des tsunamis et du niveau des mers : un marégraphe en 2022 aux Marquises

Un réseau de marégraphes permanents a été installés en Polynésie entre 2008 et 2013 par le Service Hydrographique et Océanographique de la Marine (SHOM) en collaboration avec l’Observatoire Géodésique de Tahiti (UPF/OGT). Ce réseau constitue un système de détection essentiel dont la finalité est double: d’une part, alerter les populations dans le cadre de la surveillance des tsunamis et, d’autre part, suivre à moyen et long termes l’évolution du niveau des mers, ce qui constitue un enjeu majeur dans le cadre du réchauffement climatique.

Jusqu’en août 2021, la maintenance, l’entretien et le dépannage de ce réseau étaient financés par une convention entre l’université de Polynésie française (UPF) et le SHOM, signée pour la période 2018-2021. Celle-ci prévoyait 2 interventions annuelles sur les 5 marégraphes de la Polynésie française positionnés à Tubuai, Vairao, Rikitea, Rangiroa et Makemo. La convention ayant expiré le 31 août 2021, l’avenir du réseau de marégraphes semblait compromis en l’absence de visibilité sur un financement durable. C’est pourquoi, le SHOM a recherché un partenariat avec la Polynésie française afin de pérenniser ce réseau d’intérêt général.

Un marégraphe à Ua Pou

L’absence de marégraphe géodésique dans l’archipel des Marquises posait de nombreux problèmes, à cause de la configuration particulière de cet archipel et des îles hautes qui le composent, et parce qu’un marégraphe s’avère nécessaire aux Marquises en raison des risques importants encourus par les populations en cas de tsunami. Ce déploiement correspond aussi à l’objectif de disposer d’un marégraphe géodésique sur chaque archipel de la Polynésie française, tant pour la surveillance de l’aléa tsunami que pour le suivi de l’évolution du niveau des mers. Un marégraphe sera donc installé par le SHOM en 2022, très certainement dans la baie de Hakahau à Ua Pou, en raison de l’exposition plein Nord de cette baie. Il remplacera le marégraphe qui était installé à Rangiroa et qui a été démantelé en février 2021 pour des raisons techniques.

Ce projet répond ainsi aux préoccupations du groupe intergouvernemental de coordination du système d’alerte aux tsunamis dans le Pacifique (GIC SATP) qui souhaite que le réseau installé en Polynésie française soit opérationnel et pérenne, car essentiel à la communauté internationale.

Le Conseil des ministres a donc approuvé le projet de convention qui établit une coopération entre la Polynésie française et le SHOM pour une durée de 6 ans et 4 mois afin de financer la maintenance pluriannuelle des 5 marégraphes: Tubuai, Vairao, Rikitea, Makemo et Ua Pou. L’opération liée à l’installation du marégraphe aux Marquises ne fait pas partie de la présente convention, dans la mesure où celle-ci est totalement financée par le SHOM. Le Haut-commissaire ayant rendu un avis favorable, le projet de convention sera prochainement soumis à l’approbation de l’Assemblée de la Polynésie française.

Les autres sujets dans le compte-rendu du conseil des ministres :

– Projet d’arrêté relatif au fonctionnement de la structure d’hébergement « Hospitel » en période de Covid-19

– Adaptation provisoire des formalités de renouvellement d’admission au Régime de solidarité de Polynésie française

– Tourisme : programme Safety Ambassador

– Edition 2012 de la Journée mondiale du Tourisme

– Subventions en faveur de 12 associations sportives

– Innovation publique : quinzaine de l’innovation publique du 11 au 22 octobre