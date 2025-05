Surpopulation canine : Bora Bora mise sur la stérilisation et l’extension du refuge

Les images de chiens errants ont sensibilisé la commune de Bora Bora et l’association Bora Bora Animara, qui ont uni leurs forces pour ouvrir un refuge. En 2019, le chenil communal voit le jour : 1 500 m² entièrement dédiés à l’accueil et au soin des canidés en attendant l’adoption.

« Avec le nouvel arrêté de la commune, nous avons réceptionné des chiens qui ont été capturés par la police municipale. Ce sont des chiens qui erraient dans la ville et donc actuellement nous sommes un peu en surcharge de population sur le refuge » , glisse Fernand Juventin, fondateur de l’association en 2006.

Depuis 2017, la commune consacre chaque année 9 millions de francs au chenil. Parmi ces fonds, 7 millions sont spécifiquement alloués à la stérilisation, qui concerne entre 5 et 600 chiens par an. « Nous avons 6 millions pour stériliser 500 chiens avec propriétaire sur des tarifs qui nous ont été proposés par le vétérinaire, à savoir sur le tarif de base, un tiers que le propriétaire paie sur le tarif de base. Le deuxième tiers, c’est nous qui payons sur la subvention et le troisième tiers est offert par le vétérinaire. Et donc nous avons aussi un million pour stériliser les chiens « errants », ce sont en général des chiens divagants mais dont on ne connaît pas les propriétaires, à ce moment-là on prend 6 chiens », poursuit-il.

Pourtant, la stérilisation n’est pas obligatoire, et certains propriétaires n’y prêtent pas suffisamment attention. Résultat : les chiens errants restent nombreux sur l’île. Mais la capacité d’accueil du chenil est limitée, et la cohabitation entre animaux devient parfois difficile. Pour y remédier, un projet d’extension de la structure est actuellement en discussion avec la commune. En attendant, des solutions provisoires sont mises en place.

« Nous avons quelques projets pour combler un peu cette surpopulation. On a déjà un enclos qui est construit et offert par des amis parisiens. Il y a un deuxième enclos qui est subventionné par un hôtel intercontinental et donc on attend pour pouvoir le monter, cet enclos. Et ensuite on a une extension qui est prévue. On attend que le maire ait été d’accord lors de notre Assemblée Générale en janvier », explique Fernand Juventin.

Selon la police, les attaques de chiens sur Bora Bora restent préoccupantes : 71 incidents ont été recensés en 2023, et 86 en 2024. En moyenne, un chien est euthanasié chaque mois pour raison de dangerosité.

La commune, l’association Bora Bora Animara, et leurs partenaires espèrent aujourd’hui régler ce problème durablement, en misant sur la prévention, la sensibilisation, et la responsabilité des maîtres.