Surf – 2ème comité de pilotage consacré aux JO de Paris 2024

Ce comité s’est tenu en présentiel pour les équipes locales, et en distanciel par visioconférence pour les interlocuteurs de Paris 2024 et les élus de la commune de Taiarapu Ouest, en déplacement en métropole.

Il s’agissait de faire un point d’étape sur les différents travaux réalisés depuis la tenue du 1er COPIL, par les parties prenantes :

Tous les aspects et leurs avancés ont été examinés, qu’il s’agisse ; des travaux juridiques et des différentes conventions, ou encore la loi de Pays relative à l’accompagnement des événements sportifs ou culturels de grande ampleur ; des périmètres de travail avec le Haut-commissariat et notamment du protocole national de sécurité et de sûreté qui doit encadrer la manifestation sportive ; les cofinancements de l’État sur certaines opérations, comme la réfection de la Marina de Teahupo’o, la reconstruction de la passerelle piétonne du PK 0, les postes de livraison électrique des sites JO ; le schéma directeur de l’adduction en eau potable de Taiarapu Ouest et le schéma directeur de l’assainissement des eaux usées de la communauté de commune.

L’équipe de Paris 2024 et son directeur général des Jeux olympiques, Etienne Thobois, étaient présents en direct par visioconférence. L’occasion de leur présenter le nouveau ministre en charge des sports, Naea Bennett. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Le COPIL a aussi fait un débriefing de la dernière visite technique de Paris 2024, ainsi qu’un examen des enjeux et des engagements en matière de communication. Ces enjeux se traduisent, notamment, par le déploiement des labels Terre de Jeux et Génération 2024.

Les parties prenantes continueront à travailler sur les opérations en cours tels que le matériel logistique, les hébergements, le transport, le volet sanitaire, les sites de célébration, la collecte et le traitement des déchets et les relations médias. Le prochain comité de pilotage est programmé au mois de juillet 2022. La visite attendue de Tony Estanguet (président du Comité d’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024), est programmée en août 2022.