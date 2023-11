Stratégie et géopolitique : l’IHEDN proposera des formations en mars

Les sessions IHEDN sont rares en Polynésie : la dernière a eu lieu en 2005. Ouvertes aux cadres de la société civile, elles permettent de découvrir, puis d’approfondir, des notions souvent réservées aux militaires : les questions de défense, de citoyenneté, mais aussi de géopolitique. A l’heure où le Pacifique redevient une zone stratégique, l’enjeu est aussi de comprendre les tensions entre la Chine et les Etats-Unis en Océanie, et le rôle de ‘troisième voie’ que peut jouer la France.

Cette 237ème session régionale est prévue du 5 au 22 mars en Polynésie. Elle s’adresse aux officiers supérieurs, mais aussi aux « élus, cadres d’entreprise du secteur privé ou public, agents publics de catégorie A/A+, personnalités civiles exerçant des responsabilités dans les différents secteurs d’activités, syndicalistes, journalistes, dirigeants associatifs, représentants de cultes, etc. ». L’IHEDN sélectionnera une cinquantaine d’auditeurs âgés de 30 à 60 ans, qui devront s’acquitter de 95 000 francs pour suivre la session.

Mais les jeunes aussi peuvent se former. La 141ème session de formation « cycles IHEDN-jeunes » est plus courte : du 18 au 23 mars. Une semaine de conférences-débats, de travaux de comités et de visites de terrain. Elle est réservée aux auditeurs âgés de 20 à 30 ans et coûte 24 000 francs. Un tarif réduit à 8400 francs est proposé aux étudiants. Ce tarif comprend le logement dans un hôtel et les repas.

« L’objectif de ces sessions, en particulier de celles à venir en Polynésie française, est de susciter un large échange d’idées et de réflexions, le partage d’expérience et la mutualisation des compétences, de forger une culture de défense reposant sur les valeurs et les convictions d’une démocratie vivante, et, enfin, de tisser un réseau de relations solides et pérennes entre auditeurs » a indiqué à TNTV Stéphane Bouthéon, Président de l’AR28, émanation de l’IHEDN en Polynésie.