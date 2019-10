Solidon : une journée de sensibilisation au don du sang et d’organes

Afin de sensibiliser l’ensemble la population au don du sang et d’organes, les deux associations invitent tous les Polynésiens à venir dans les jardins de Paofai samedi 19 octobre afin de participer à des activités sportives et à des animations culturelles gratuites, et de rencontrer des professionnels de santé et des patients.

La journée se terminera en musique avec un concert public avec Poe et Nadia, suivies du groupe Lolita Rock.

PRATIQUE :

Ouvert à tous

Samedi 19 octobre au Parc Paofai de 8 à 20 heures

8 h 30 : célébration œcuménique d’ouverture

9 h à 17 h :

– concours de pétanque en doublette avec des nuits à Moorea (inscriptions sur place, 500 Fcfp avec un tee-shirt offert)

– initiation et challenge d’aviron indoor Be a Hero avec Fare Hoe (inscriptions sur la page Facebook Fare Hoe, 1 000 Fcfp avec un tee-shirt offert)

– toboggans gonflables (gratuit)

– maquillage enfants (gratuit)

– sculptures sur ballons (gratuit)

– initiation au tressage de pandanus (gratuit)

– stands d’informations, de dépistage et ateliers d’échanges avec des patients greffés et leurs familles tout au long de la journée

14 h 30 à 15 h : show O Tahiti E (gratuit)

16 h à 17 h 15 : Zumba fitness avec Stéphanie de Shake ‘n beam (inscriptions sur place ou chez Intersport, 500 Fcfp avec un tee-shirt offert)

18 h à 20 h : concert avec Poe et Nadia et Lolita Rock (gratuit)



Renseignements au 40 48 63 63, sur www.redonnervie.org et sur la page Facebook de l’événement.