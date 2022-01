Solidarité Tonga 2022 : chargement des dons à bord du Tahiti Nui

En coordination avec la Délégation aux Affaires Internationales, Européennes et du Pacifique (DAIEP), en liaison avec les autorités des îles Tonga et avec le soutien des confessions religieuses et de la communauté tongienne, le Gouvernement de la Polynésie française a répondu immédiatement à l’appel aux dons lancé par le Gouvernement tongien le 20 janvier dernier.

Une vague de solidarité des communautés tongiennes du Pacifique s’est alors déployée et organisée autour d’une collecte de dons afin d’aider leurs frères et sœurs de Tonga. « L’élan de solidarité qui caractérise nos peuples du Pacifique n’a pas failli à sa réputation de générosité dans les situations les plus difficiles. Et c’est dans ces moments que l’on voit que malgré les milliers de kilomètres qui nous séparent, les liens sont réels et puissants, ils sont ceux d’une même famille, celle du Grand Peuple Océanien. » a déclaré Edouard Fritch.

Les dons n’ont cessé d’affluer depuis cet appel et le Président a tenu à remercier tous ceux qui, depuis 8 jours, ont participé à cette vaste opération de collecte pour Tonga. La population, mais aussi les donateurs privés et les confessions religieuses se sont fortement mobilisés avec beaucoup de générosité et une grande réactivité. Il a également félicité le service des moyens généraux, le service des Parcs et jardins, et la flottille administrative pour le succès de cette opération.

La représentante de la communauté tongienne a tenu, au nom de la population de Tonga, à remercier du fond du cœur la générosité des donateurs. Elle a également remercié le Président et son Gouvernement pour la mobilisation du Tahiti Nui qui permettra d’acheminer les dons vers les îles Tonga. Et la commune de Pirae pour la mise à disposition d’un point de collecte des dons à la mairie.

Des vêtements, des denrées alimentaires non périssables, de l’eau et des citernes d’eau ont ainsi pu être embarqués sur le navire de Tahiti Nui, de même qu’un nombre important de bois, de tôles et de bâches et autres matériaux, particulièrement utiles pour la construction d’hébergements provisoires des familles et la reconstruction des habitations ravagées.

Le navire Tahiti Nui doit quitter Tahiti ce vendredi soir à destination de Tonga.