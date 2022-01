Solidarité avec les Tonga : Le gouvernement mobilise le navire Tahiti Nui 1

Le navire Tahiti Nui 1 quittera Papeete le vendredi 28 janvier prochain à destination de

Nuku’alofa.

Le Gouvernement de Tonga a exprimé ce jour des besoins relayés par le Forum du

Pacifique. Ces besoins concernent notamment l’eau, des citernes de stockage et des

bâches.

Si des associations de la Polynésie française souhaitent participer à ce geste de solidarité

avec Tonga, un lieu de collecte des dons sera ouvert dès lundi matin 24 janvier au siège de la flottille administrative situé à Motu Uta.

Les dons souhaités concernent : les bouteilles d’eau, des vêtements, des produits

sanitaires et de propreté, ainsi que des denrées alimentaires non périssables. Le

gouvernement sait qu’il peut compter sur la mobilisation, la solidarité et la générosité des

Polynésiens.