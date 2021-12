Six techniciens du Service des moyens généraux (SMG) de la Présidence en formation en métropole

Taaroa Reid, Dominique Thoni, David Barsinas Touahivaoa, Nico Mong Yen, et Sylvain Mooaria ont parcouru plus de 18 000 kilomètres en avion, soit un trajet de vingt quatre heures pour rejoindre l’Institut de formation Jack-Mervil, spécialisé dans les vérifications règlementaires des Chapiteaux Tentes et Structures.

Malgré des conditions inhabituelles, comme le froid et le décalage horaire, les six techniciens polynésiens ont démontré toute leur détermination à acquérir de nouvelles compétences d’ores et déjà mises en pratique dans le cadre de leur activité depuis leur retour au fenua.

Les six techniciens du SMG ont fait l’objet d’une parution dans le Journal “La voix du nord”.

Taaroa Reid est chef de chantier, un poste à responsabilité puisqu’il encadre 24 techniciens du SMG sur le terrain. Il a été désigné comme responsable du groupe pour cette mission et considère cette formation comme une aubaine : “elle nous a permis de nous remettre à niveau, dans un premier temps, et d’acquérir plus de compétences, dans un deuxième temps. On a découvert différents types de matériels et de nouvelles techniques de travail”. Dans ce domaine, les techniques évoluent vite et les contraintes de sécurité sont très fortes.