Simplification des procédures d’instruction relatives au permis d’aménager

En particulier, le permis d’aménager est obligatoire pour l’instruction des exhaussements et affouillements. La modification principale concerne le seuil à partir duquel un permis d’aménager est nécessaire, ainsi la règlementation propose désormais :

De 0 à 200 m3 : aménagements non soumis à autorisation administrative ;

De plus de 200 m3 à 1000 m3 : déclaration préalable d’aménager ;

Au-delà de 1000m3 : permis d’aménager ;

À partir de 2000m3 : permis d’aménager avec évaluation d’impact environnemental, conformément au code de l’environnement.

Les dispositions de l’arrêté d’application permettent de rationaliser les procédures d’instruction de la déclaration préalable d’aménager et de d’instruction du permis d’aménager. Une procédure d’instruction unique est mise en place pour le permis de construire et le permis d’aménager, de même que pour les déclarations préalables de travaux et les déclarations préalables d’aménager.

Enfin, pour favoriser l’accession au logement aux personnes à mobilité réduite (PMR), le seuil obligeant les programmes de logements à proposer un logement adapté aux PMR est abaissé à 25 au lieu de 50. Ainsi, les programmes de logements en immeubles collectifs ou en groupements d’habitation devront disposer d’un logement utilisable par une personne handicapée à mobilité réduite par tanche de 25 logements, ou fraction de tranche de 25 logements supplémentaires.

