Simon Zampieri, acteur en herbe : de Raiatea au cinéma

Il a grandi à Raiatea. Passionné de cinéma, Simon Zampieri a su très tôt qu’il voudrait intégrer le célèbre Cours Florent, école de théâtre, de comédie et de musique à Paris.

En 2019, l’acteur Edouard Montoute vient au fenua pour le tournage d’une série, PK0. Il anime alors un stage auquel Simon participe. “Il m’a dit que c’était encore un peu juste mais que si je voulais faire ce métier, je pouvais y aller. Et il m’a dit de ne pas aller au cours Florent”. Conseil qu’il ne suit pas.

En 2020, la Polynésie est confinée. Pour passer le temps, Simon regarde des films, encore et encore. Sa passion grandit. Pour réaliser son rêve d’entrer au Cours Florent, le jeune homme doit suivre un stage d’une semaine, à distance. “Ça se déroulait via zoom, de 23 heures à 5 heures du matin pour moi. Ça a duré une semaine.”

Il apprend qu’il est accepté. Son baccalauréat en poche, il s’envole donc pour la métropole, avec sa soeur Mathilde, et ses parents, qui l’aident à s’installer. De la douceur de l’île de Raiatea, Simon découvre la vie à Paris. “J’aime énormément Paris mais je pense que c’est parce que je fais quelque chose qui me plait. Si j’étais en école de commerce, ce ne serait peut-être pas pareil”, confie-t-il avec humour.

Toujours passionné, le nouvel étudiant décide de passer un casting pour une série sur TF1. “Casting que je n’ai évidemment pas eu. Mais je pense avoir attiré l’attention du Cours Florent”. La directrice de casting de l’école, Sherazade Bennadi, l’appelle et lui propose de tenter sa chance et d’intégrer une agence. Il passe une audition et réussi à entrer chez Time Art. À 19 ans, Simon a aujourd’hui son propre agent, Marie Prouzet.

Une agent qui lui permet d’obtenir le 3e rôle principal dans un film : La joie de vivre, qui sortira dans les salles de cinéma cette année. Le tournage a eu lieu l’année dernière. “C’était vraiment incroyable”, raconte Simon.

Et sa carrière ne fait que commencer. Simon va interrompre son cursus au Cours Florent pour travailler sur le tournage d’une série pour France télévision, “Fortune de France”, dont l’histoire se déroule à l’époque du Moyen Âge. “Ça demande beaucoup de préparation. Par exemple, je vais devoir apprendre à monter à cheval…”

Simon est conscient que traverser le globe pour venir étudier au cours Florent n’est pas donné à tout le monde. Le formation de cinéma coûte 6300 euros par an (près de 760 000 Fcfp par an) sans compter le logement à Paris. Lui, a eu le soutien de ses parents. “Avec Simon on a la chance d’avoir des parents qui nous suivent dans tout ce qu’on fait et qui nous poussent à fond, confie sa soeur Mathilde, qui met elle aussi un pied dans l’univers du cinéma, mais côté caméra. Donc ils nous ont tout de suite dit “allez y”. Ils sont très contents, très fiers de Simon qui en 6 mois a réussi à booker des rôles”.

Plus tard, Simon aimerait monter un projet en Polynésie pour aider les jeunes passionnés de cinéma à se former.

En attendant, son message aux enfants des îles se veut optimiste : “À Tahiti il n’y a pas d’école de théâtre, à Raiatea, il n’y a pas de cinéma. Mais lorsqu’on s’intéresse à ce qui se passe, dès qu’on se donne les moyens, on peut y arriver. Ce n’est pas impossible.”