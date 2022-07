Signature de l’avenant du contrat de redynamisation des sites de défense en Polynésie française

Le CRSD est un outil de reconversion économique majeur destiné à compenser la perte d’activité économique générée par le retrait des forces armées. Cette compensation intervient sous forme de soutien financier de l’État et du Pays au développement de projets sur les emprises foncières libérées dans les 6 communes concernées.

Ainsi, l’État, le Pays et les communes travaillent ensemble pour aménager des zones d’activités économiques ou à vocation mixte comme à Arue, Mahina et Taravao, édifier un marché de proximité à Faa’a pour participer au développement économique et offrir des produits locaux de qualité, requalifier des zones et aménager l’espace comme c’est le cas pour Papeete avec la zone portuaire, et avec Pirae dans le cadre de l’aménagement d’un centre ville, et enfin de créer des zones de loisirs d’activités touristiques et de loisirs à Tautira et aux alentours de la baie de Phaeton sur la presqu’île.

(Crédit photo : haut-commissariat de la République en Polynésie française)

Ce nouveau texte succède à un premier avenant signé le 17 juillet 2020. En effet, les communes avaient manifesté dès 2019 leur souhait d’adapter le contrat initial aux contraintes opérationnelles engendrées par la cession des emprises et la nature des travaux à réaliser.

Ce premier avenant a permis de prolonger la durée du contrat de deux ans, de redéfinir le contenu de certaines actions pour permettre aux communes concernées de Papeete, Faa’a et Pirae d’optimiser le lancement de leurs projets en adaptant leurs actions.

L’objectif était également de renforcer la représentativité au sein du comité de pilotage du CRSD en associant le ministre en charge de l’urbanisme et de l’aménagement du territoire.