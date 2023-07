Shiseido Tahiti Pro : Réglementation spécifique de la navigation maritime en août 2023

Afin d’assurer la sécurité de la navigation maritime, et les conditions d’organisation et de déroulement des Trials et de la Shiseido Tahiti Pro 2023 ayant lieu à Teahupoo du 6 au 7 (période des qualifications) et du 11 au 20 août 2023 (période de compétition), le Conseil des ministres a adopté une réglementation spécifique de la navigation maritime.