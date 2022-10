Session de stage dating avec les étudiants du lycée Diadème

Plus de 50 professionnels, à travers 34 entreprises, associations et services, ont répondu présent à l’invitation des 80 étudiants du lycée Diadème – Te Tara O Mai’ao. L’objectif de cette matinée est d’initier l’interaction entre la sphère scolaire et la sphère professionnelle, justifiée par la motivation des jeunes à aller à la rencontre d’éventuels recruteurs.

Soutenus par leur proviseur, Pascal Charlery, et leurs professeurs (Virtos, Groune, Delmas, El Bazta, Théron et Sekaki), les étudiants des Sections de Technicien Supérieur ont mis en place ce Stage Dating pour plusieurs raisons, notamment celles de favoriser les échanges avec le monde professionnel, s’entrainer à une mise en situation d’un entretien d’embauche, mais aussi et surtout, décrocher un, ou plusieurs stages, à l’issue de cette session.

En effet, cette opération facilite et accompagne la démarche d’insertion professionnelle des étudiants. Quant aux stages, ils permettent aux étudiants, de se confronter à une réalité professionnelle, et de gagner une expérience professionnalisante.

La ministre de l’Éducation et de la Modernisation de l’administration, en charge du Numérique, Christelle Lehartel, et la ministre du Travail, des Solidarités et de la Formation, Virginie Bruant, ont ouvert ce mardi matin, la session de Stage Dating, organisé par les étudiants du lycée Diadème – Te Tara O Mai’ao, à l’hôtel Le Tahiti by Pearl Resorts de Arue. Le vice-recteur de la Polynésie française, Thierry Therret, le Directeur Général de l’Éducation et des Enseignements, Eric Tournier, et la mairesse de la commune de Arue, Teura Iriti, étaient également présents. (Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

(Crédit photo : présidence de la Polynésie française)

Ainsi, les étudiants des BTS Communication, BTS NDRC (Négociation et Digitalisation de la Relation Client) et BTS SAM (Support à l’Action Managériale), se sont dirigés, déterminés et munis de leur CV, vers les différents stands des professionnels présents, pour enchainer les multiples entretiens avec ces derniers. Ils devront valoriser leurs compétences en matière de communication, de management ou de commerce, et convaincre les recruteurs de leur proposer un stage. La session était rythmée par un « jingle » toutes les 10 minutes, pour indiquer la rotation dans les stands.

Cette action met en relation les étudiants en recherche de stage et les besoins des entreprises. En effet, cet événement est aussi bénéfique pour les recruteurs, car cela leur permet de rencontrer des étudiants aux profils très variés, en voie d’être diplômés dans leur domaine d’activité.

Aussi, l’accueil était assuré par les élèves de la classe de Terminale Baccalauréat Professionnel Métiers de l’Accueil. Un moyen également pour cette filière de mettre en pratique ses compétences.

Lors de son discours d’ouverture, la ministre de l’Éducation, Christelle Lehartel, a félicité les étudiants et l’équipe pédagogique pour leur organisation, et a tenu à remercier les professionnels présents, pour leur mobilisation et leur bienveillance.